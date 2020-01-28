شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

سوق النخاسة بين الخرطوم وابوظبي

من المفارقات العجيبة ان دويلات مثل الامارات ومثيلاتها يقدمن على خطوات قل ما توصف به (استرقاق شعب )ذا حضارة ضاربة في عمق التأريخ،اذا حدثتك عن الممالك التى قامت في شمال بلادي الحبيب ،نبتة وكرمة..أو مملكة الفونج في ولاية النيل الازرق أو ممالك الغديات والمسبعات في كردفان او سلطنة دار فور ،ضاربة بهذا كلة عرض الحائط والأكثر من ذلك انه لم تقم لهم قائمة لو الشعب السوداني الذي استناروا بعلمه اذ كانوا رعاة ويسكنون الخيام شاغلهم الغُمّل أكثر من التفكير في الانضمام الى الجنس البشري ،فمن الله عليهم ببحيرات نفط ،فبدل ان يكرموا هذا الشعب ويحفظوا جميله لانه علمهم واخرج من ظلمات الجهل الى مشاعل النور انقلبوا عليه واقامو (اسواق النخاسة) مستقلين كبوبته الاقتصادية لينفثو سمومهم وامراضهم الخبيثة باستراقاق ابنائه الذين كانوا يبحثون عن لقمة عيش كريمه بعرق جبينهم والزج بهم في حروب (ليبيا) التى لا ناقة لهم فيها ولا جمل ولم يكفيهم ما قدمه لهم النظام السابق من شباب في مقتبل العمر رموا بهم في حرب اليمن باستغفال الشعب السوداني بحجة حماية الحرمين تلك الفرية العظيمة التى لم يشهد لها التأريخ مثيلا لما رأو فيهم من قوة وبسالة منقطعة النظير في ساحات القتال وميادين الابطال.

دويلات عائمة على بحيرات نفط سرعان ما تنضب هذه البحيران سيسارعون الى رمي اعقلتهم وينزلون الى الخرطوم لأنهم يعرفون ان السوداني نبيل سيقاسمهم شق التمرة وهو مبسوط راضي ،هذا هو معدن السوداني الاصيل الذي شهد له العالم بأجمعه، حيث لاتذهب مكان في المعورة إلا وتجد قصة لبطولة سوداني تاركة بصمة لاتخطئها العين السليمة والقب النظيف.

ولكننا نتسائل كيف ترك لهم الباب على مصراعيه ؟

ومن المسؤول الاول عن مثل هكذا احداث تمس كرامة الانسان في شخصه؟

ولماذا زيارة وزير الدفاع الامارات الى السودان في هذا التوقيت؟وكيفية ربطها بهذه الشركات الامنية؟

ولصالح من تعمل هذه الشركات في الداخل؟

وماذا لو كان هناك مسؤول سوداني متورط في هذه الاحداث؟

اسئلة يجب ان يعقد لها مؤتمر صحفي ويجاب عليها بكل شفافية.

نحن لانريد قمحا بدماء ولانفطاً مقابله كرامة وعزة ولادواءاً باسترقاق ،نحن شعباً عظيماً وسيظل عظيماً وسيموت عظيماً

لمن هم على دفة الحكم الآن ،اما الترجل عن السطلة بكل اطيافكم واما الحفاظ على البلاد من كيد الاعداء وآن لكلم ان تفرقوا بين العدو الحق والصديق الحق

والعاقل من له حكيم يرشده

٢٨ يناير٢٠٢٠م_ابوحسام