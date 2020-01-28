خالص الضريبة.. بقلم سهير عبد الرحيم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

في ظاهرة غريبة ونادرة قام رجل خمسيني مساء أمس بتقديم تذكرة دخول عبر البوابة الرئيسة لمعرض الخرطوم الدولي، التذكرة يعود تاريخها الى العام ١٩٨٣..!!.

أي نعم والله.. تذكرة مضى عليها ٣٧ عاماً بالتمام والكمال، التذكرة تعود الى معرض الخرطوم الدولي، هيئة المعارض السودانية من ٢٦يناير الى ١١فبراير ١٩٨٣ الفئة واحد جنيه، وعلى جانب التذكرة كتبت عبارة خالص الضريبة .

الرجل ظل محتفظاً بالتذكرة التي كتب عليها في المنتصف تماماً يانصيب الفولفو، وعلى ما يبدو إنه ذلك الزمن الجميل الذي كانت فيه أوراق اليانصيب والتذكرة ذات الجنيه الذي يحمل قيمته، فيما يحمل على ذات الورقة حق الوطن والمواطن بعبارة خالص الضريبة .

الرجل ذكرني ذلك الرجل الذي ظل محتفظاً بأكثر من ثلاثة جوالات نقود ممتلئة بصور الرئيس الراحل جعفر نميري وذلك عقب الانتفاضة وعقب ايضاً نكسة الـ٣٠يونيو ١٩٨٩، وكانت العملة قد تم تغييرها وقتها مرتين على التوالي ..!؟

يومها لم يجد الناس تفسيراً لما فعله الرجل والذي بالطبع فقدت نقوده التي قام بتخزينها قيمتها، إلا أن الرجل يضمر أمراً ما، فهو إما لتقصير إعلامي في حملة التوعية لم يصل للرجل خبر عن تغيير العملة بعد تعاقب حكومتين على البلاد، او أنه منكر لانتفاضة أبريل ورحيل نميري، او أنه يأمل في عودة نميري للحكم مرة أخرى .

ولكن رجل المعرض على ما يبدو أنه يأمل في عودة اليانصيب والسحب على سيارات الفولفو، أو أنه يعيش على ذكرى عودة الجنيه السوداني لألقه مع تذكرة خالصة الدمغة . اللافت في الأمر، إن إدارة المعرض رحبت بتذكرة الرجل وقامت بالسماح له بالدخول واعتبرت التذكرة مبرئة للذمة، ولكنها أثارت شجون الكثيرين عن ألق وجمال الزمن الجميل، أيام كان للسودان تميزه وتفرده وريادته في العالم .

خارج السور :

لمدة ثلاثة أيام زرت فيها معرض الخرطوم الدولي هذا العام، لاحظت ظاهرة مقلقة جداً وهي ضياع الأطفال الصغار، في كل مرة يعلن المايكرفون الداخلي عن طفل تائه وجد يبكي او ام تبكي تبحث عن طفلها ذو العامين او الخمسة، ضياع اي طفل في اي احتفالات مسؤولية الأم مباشرة.