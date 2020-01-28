من قاد شبابنا إلى الفخ.. بقلم احمد يوسف التاي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

لايزال الشارع السوداني يتفاعل بقوة مع مأساة الشباب السودانيين الذين اُستُقدموا للعمل في وظيفة حراس أمن في دولة الإمارات بواسطة شركة «بلاك شيلد» . وبحسب الخبر الذي أوردته «الإنتباهة» أمس، فإن هذه القضية في كثير من جوانبها أشبه بعمليات اتجار بالبشر، أو ربما تجارة الرقيق في الزمان الغابر..في رأيي إن لم يتم التوصل في هذه «التراجيديا» إلى حل عاجل يزيل الآلام التي تسببت بها لهؤلاء الشباب وذويهم، فإن الشارع السوداني الثائر الآن سيكون ضغطه قاسياً على وزارة الخارجية السودانية أولاً..هذه القضية بلاشك وضعت وزيرة الخارجية ومعاونيها في محك الاختبار والمسؤولية الجسيمة، لكونها تتعلق بكرامة شعب ووطن، وليست قضية أفراد وحسب. الشعب السوداني الآن ينتظر ليرى هل لاتزال وزارة خارجيتنا تعمل بنفس سياسة «الطناش» وإهدار الكرامة الوطنية التي ظل يمارسها النظام المخلوع في مثل هذه الحالات، أم أن فجر ثورة ديسمبر قد أزال العتمة التي رانت على عزتنا وكرامتنا الوطنية؟..

وزارة الخارجية الآن تجد نفسها في عين العاصفة التي ستهب بقوة، فإما أن تتحرك بسرعة لحل الأمر ورد اعتبار الشباب السوداني الذي خُدع واستدرج بطريقة مهينة من جانب تلك الشركة ووكالة السفر التي قامت بهذه الترتيبات، أو أن الهوة ستتسع حتى تبتلع وزيرة الخارجية نفسها عندما يعتصم الآلاف بالوزارة بهدف الضغط عليها لحل المشكلة..نأمل أن تكون الوزارة قد تحركت بالفعل وفكت أسر هؤلاء الشباب الذين ضاقت بهم سبل العيش في بلادهم قبل أن يطلع القراء على هذا المقال .

الرأي العام السوداني الذي يتفاعل بقوة الآن مع هذه القضية الإنسانية ينتظر ويترقب سرعة الحل لدى وزارة الخارجية ليعرف مدى التغيير الذي حدث بعد ثورته المباركة, وليعرف هل حقاً استعاد كرامته بعد الثورة أم مازال في مربع إهدار الكرامة الوطنية الذي أدمنه النظام المُباد؟. الشعب السوداني يريد عبر هذه الحادثة أن يرى التغيير وطعم الانتصار على النظام المخلوع الذي ما كان يقيم وزناً ولايلقي بالاً لكرامة شعبه..لقد تأخرت الوزارة كثيراً في إنقاذ الشباب الذين كانوا ضحية للعبة قذرة من الشركة المتهمة، خاصة وأن هذه المأساة استمرت أكثر من اسبوع ولم نسمع بأي تحرك لمسؤول حكومي، ولكن أن تأتي متأخراً خير من ألا تأتي، ولتكن تلك الحادثة عبرة ودروس مستفادة لإحكام ضوابط الاستقدام والاستخدام.. اللهم هذا قسمي فيما أملك..

نبضة أخيرة:

ضع نفسك دائماً في الموضع الذي تحب أن يراك فيه الله، وثق أنه يراك في كل حين.