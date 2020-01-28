التاريخ: 28-يناير-2020
0 مشاهدة
في اجتماعها الذي عقدته اليوم الثلاثاء برئاسة مولانا عبدالعزيز سيد أحمد، نظرت اللجنة في الاستئناف المقدم من نادي الكمال الكاملين ضد قرار لجنة الانضباط القاضي بابعاد نادي الكمال من مسابقات الدوري للعام ٢٠١٩ /٢٠٢٠، وجاء رفض لجنة الاستئنافات للقرار وفق صحيفة (اليوم التالى)
بسبب مخالفته لنص المادة 1/93 مقروءة مع نص المادة (99) من لائحة الانضباط لسنة ٢٠١٨م، تعديل ٢٠١٩م، والتي تستوجب الاستماع إلى دفوعات النادي كتابةً، أو شفاهةً قبل إصدار العقوبة، وهو نص وجوبي يجب الانصياع إليه، وبالتالي ألغت الاستئنافات الإدانة والعقوبة وإعادة الملف للجنة الانضباط للاستماع لدفوعات النادي بالأصالة أو الوكالة.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر الاستئنافات تبطل قرار الانضباط بشأن الكمال الكاملين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.