الاستئنافات تبطل قرار الانضباط بشأن الكمال الكاملين

في اجتماعها الذي عقدته اليوم الثلاثاء برئاسة مولانا عبدالعزيز سيد أحمد، نظرت اللجنة في الاستئناف المقدم من نادي الكمال الكاملين ضد قرار لجنة الانضباط القاضي بابعاد نادي الكمال من مسابقات الدوري للعام ٢٠١٩ /٢٠٢٠، وجاء رفض لجنة الاستئنافات للقرار وفق صحيفة (اليوم التالى)

Advertisements

بسبب مخالفته لنص المادة 1/93 مقروءة مع نص المادة (99) من لائحة الانضباط لسنة ٢٠١٨م، تعديل ٢٠١٩م، والتي تستوجب الاستماع إلى دفوعات النادي كتابةً، أو شفاهةً قبل إصدار العقوبة، وهو نص وجوبي يجب الانصياع إليه، وبالتالي ألغت الاستئنافات الإدانة والعقوبة وإعادة الملف للجنة الانضباط للاستماع لدفوعات النادي بالأصالة أو الوكالة.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)