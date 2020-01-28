بالفيديو :سودانيون بالصين يستغيثون من كورونا ورواد المواقع يتهكمون (نحن الملاريا مجهجهة أفكارنا)

تهكم عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي من النداء الذي أطلقته فتاة سودانية مقيمة بالصين وذلك عبر فيديو تناشد من خلاله وزارة الخارجية عبر بعثتها الدبلوماسية إنقاذ السودانيين العالقين في إحدى المدن الصينية الموبوءة بمرض كورونا.
وطلب متابعون من رواد المواقع من الفتاة المستغيثة بأن يبقوا في الصين ، مشيرين إلى أن السودانيين يعيشون أوضاعاً أكثر صعوبة منهم وهم في جمهورية الصين حيث كتب معلق قائل :(بس خليكم هناك نحنا الملاريا ما عندنا ليها علاجات و مجهجهة أفكارنا) وأضاف آخر قوله:(اتصرفو انحن الالتهاب ما عندنا لي علاج غير الكركدي والقرض).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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