توقيف عصابة تهرب البشر وتحرير “46” رهينة

تمكنت الشرطة الأمنية اليوم (الثلاثاء) بحسب صحيفة (اليوم التالى) من تحرير (46) أجنبياً من عصابة تعمل في الاتجار بتهريب البشر احتجزتهم داخل منزل بحي الختمية بالخرطوم بحري. وألقت القبض على (5) متهمين اتخذت في مواجهتهم إجراءات قانونية،

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وبحسب المكتب الصحفي للشرطة أن الشرطة الأمنية رصدت معلومات دقيقة عن تحرك أشخاص في إدخال أجانب قادمين من دول القرن الأفريقي إلى العاصمة الخرطوم، وتمكنت من تحديد مكان احتجازهم بغرض تهريبهم إلى دول أخرى ومنها إلى أوروبا، ونفذت قوة من الشرطة الأمنية عملية دهم للمنزل، وضبطت (46) أجنبياً بينهم فتيات وأطفال، وألقت القبض على (5) متهمين يشرفون على احتجازهم، وبعد التحقيق معهم دونت ضدهم بلاغات تحت طائلة قانون الاتجار بالبشر، وسلمت الأجانب إلى الجهات المختصة.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )