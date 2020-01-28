سلطات السجون تفرج عن سيف تيري مهاجم المريخ

أفرجت سلطات السجون عن سيف تيري مهاجم المريخ ولاعب المنتخب الوطني بعد دفع مبالغ محكوميته بالغرامة (300) ألف جنيه،

وبحسب مصادر صحيفة (اليوم التالى) فإن أحد أقطاب نادي المريخ مدير الاستثمار دفع نصف المبلغ، حيث تم دفع الغرامة لمحكمة جنايات الجريفات وأم دوم وأصدرت خطاباً لسلطات السجن بإطلاق سراح تيري.

Advertisements

وكانت المحكمة أدانته أمس الأول بالغرامة (300) الف جنيه، وفي حال عدم الدفع السجن (6) أشهر، فيما اكتفت المحكمة بالمدة التي قضاها تيري بالحبس لادانته بالإزعاج العام والإخلال بالأمن والسلامة واستخدام القوة ومعارضة السلطة مخالفاً للمواد (142/77/99/69) من القانون الجنائي.

وبرأته المحكمة من تهمة الشروع في القتل تحت طائلة المادة (20/130) من القانون الجنائي لعدم وجود بينة تثبت إدانته بالتهمة المنسوبة إليه.

وبحسب الاتهام أن قوة من الشرطة أوقفت “سيف تيري” فى إطار تنفيذها لحملة تظليل وترخيص المركبات بمنطقة (الصقعي) بالحاج يوسف بيد أنه رفض التوقف وذكر تيري في أقواله المدونة بأنه كان مسرعاً للحاق بإشارة المرور، حيث تم توقيفه مرة أخرى من قبل الضابط الشاكي ودار نقاش بينهما، واثنائه وبحسب أقوال الشاكي أن تيري حاول دهسه بسيارته وأصيب أحد المواطنين بالسيارة، وعليه تم توقيف تيري وتدوين بلاغ في مواجهته بعدد من مواد القانون الجنائي.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )