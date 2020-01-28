محمد عبد الحميد مديراً عاماً لوكالة السودان للأنباء

التاريخ: 28-يناير-2020 فى : أخبار 88 مشاهدة أصدر رئيس مجلس الوزراء د.عبدالله حمدوك بناءً على توصية وزير الثقافة والإعلام اليوم قراراً بإعفاء عبدالله جادالله نمر من وظيفة مدير عام الهيئة العامة لوكالة السودان للأنباء وتعيين محمد عبدالحميد عبدالرحمن مديراً عاماً للهيئة العامة لوكالة السودان للأنباء. Advertisements ووجه القرار بحسب ( سونا) وزارتي الثقافة والإعلام “الهيئة العامة لوكالة السودان للأنباء” والعمل والتنمية الاجتماعية والجهات المعنية الأخرى إتخاذ إجراءات تنفيذ القرار. الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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