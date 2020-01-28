عمال ميناء “عثمان دقنة” : إيقافنا عن العمل “مهدد أمني”

رفض عمال ميناء عثمان دقنة، قرار هيئة الجمارك، بمنعهم من مزاولة أعمالهم، دون علم هيئة الموانئ البحرية، وشركات النقل، ووالي البحر الأحمر، واعتبروا الأمر بأنه “مهدد أمني”.

في المقابل، وعد وزير البنى التحتية والنقل، خلال لقاء مع عدد من عمال ميناء عثمان دقنة، اليوم “الثلاثاء”، بترتيب مقابلة لممثلي العمال والإدارات الأهلية مع مدير الجمارك يوم الأحد المقبل.

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وكان والي البحر الأحمر، سمح للعمال بمزاولة أعمالهم حتى منتصف فبراير المقبل، إلى حين توفيق الأوضاع، وطالبهم بمقابلة متخذي القرار من هيئة الجمارك.

وقال عدد من العمال لـ صحيفة (مصادر)، إن الإصرار على تطبيق القرار سيؤدي إلى انفلات أمني غير محسوب العواقب، لجهة أن أعداد العمال تصل إلى (600)، يعتمدون في رزقهم على العمل بالميناء.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)