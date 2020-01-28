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استقبال فخيم للفنان عبدالكريم الكابلى بمطار الخرطوم

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استقبال فخيم للفنان عبدالكريم الكابلى بمطار الخرطوم

وصل الخرطوم مساء اليوم سفير النوايا الحسنة الفنان المخضرم عبد الكريم  عبد العزيز الكابلي بعد سنوات من مغادرته السودان احتجاجاً على الأوضاع السياسية فى ظل النظام البائد إلى الولايات المتحدة الأمريكية التى منحته إقامة دائمة تقديراً لدوره الرائد فى مجال الثقافة والفنون وكان فى استقبال كابلى عدد من رموز المجتمع والدولة ومعجبيه وتجئ الزيارة بدعوة من مركز دال الثقافي ويشتمل البرنامج على فعاليات مختلفة وتكريم من عدة جهات

 

ونشرت الإعلامية رفيدة يس صورة لها مع الكابلى في مطار دبي  وهو فى طريقه للخرطوم إلى جانب حوار قصير أجرته معه  أكد كابلى خلاله اشتياقه للقاء محبيه والشعب السودانى عبر حفل سيقام مساء بعد غد الخميس يقدم خلاله مجموعة من الأعمال الجديدة التى انجزها خلال سنوات غربته الطويلة فى بلاد العم سام .

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الخرطوم  ( أخبار الخليج 365)

 

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