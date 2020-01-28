رئيس مجلس السيادة يتسلم أوراق اعتماد عدد من السفراء الجدد

الثلاثاء 28 يناير 2020

أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، حرص السودان على تعزيز علاقاته الثنائية وترقية سبل التعاون مع كافة الدول، بما يحقق المصالح المشتركة.



ووجه البرهان لدى تسلمه، اليوم الثلاثاء، أوراق اعتماد سفراء كل من جمهورية جنوب السودان، تشاد، زامبيا، بوركينا فاسو، بيلاروسيا، جمهورية البوسنة والهرسك، وزارة الخارجية بتطوير علاقات السودان مع تلك الدول، وتوطيد التعاون والتنسيق معها في القضايا ذات الاهتمام المشترك.

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من جانبه، أكد كاو ناك مبير، سفير جنوب السودان في الخرطوم، في تصريح صحفي عقب مراسم تسليم أوراق الاعتماد، أهمية تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في كافة المجالات، خاصة التجارة والتعليم والثقافة وتنفيذ اتفاق الحريات الأربع، بما يمكن شعبي البلدين من العيش بحرية في بلديهما.

وأكد عزم رئيس جنوب السودان، سلفاكير ميارديت، على تحقيق السلام والاستقرار بالسودان، باعتباره يمثل استقرارا لدولة الجنوب.