شكراً حمدوك وريشموند.. بقلم بابكر سلك

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

] من لا يشكر الناس لا يشكر الله.

] شكراً حمدوك على جهودكم المقدرة رغم تأخر النتائج.

] فمازلنا نعاني لي بهناك.

] لدرجة لو قابلتك لمة فيها عمم وتياب وشفع قاشرين.

] ما تقول عقد.

] ده بكون مخبز.

] ولو لاقاك زول شايل بلوك بتاع قروش. ] ده بكون فكة مية دولار بس. ] ولو لاقاك الشعب كلو في الشارع. ] ده ما بكون حراك جديد. ] والله لا جاب يوم زي ده. ] لكن بكون الشعب راجي المواصلات. ] وشكراً حمدوك. ] شكراً ريشموند على هذا المستوى الفني الراقي الذي يجبر الناس على شكر من اتى بك لقلعة الابطال. ] وشكراً سادومبا. ] العيش والملح طمر فيك. ] ايها الناس. ] حل اشكالية ريشموند هو استقرار للكم الهائل من الامكانات الفنية والجسدية لهذا اللاعب. ] ولا يهمنا الخرطوم على حق ام على حك. ] ولكن يهمنا نادينا. ] ويجب ان تتجه جميع القلوب لامنيات حل اشكالية الولد ده. ] فقلوبنا لا تتحمل ازدواجية التوجه. ] يا قلوبنا مع المريخ. ] يا قلوبنا مع الخرطوم. ] المهم. ] تعامل الدسوقي مع كأس مانديلا تعامل الكديس مع اللبن في المشلعيب. ] لما ما لحقو قال عففففففن. ] وها هو الدسوقي وجل الاهلة مفقوهين مركزين انظارهم على المشلعيب الفيهو مانديلا وبقولوا ] نجااااااااااااو. ] عففففففففن. ] ينكر الدسوقي بطولة يعترف بها الكاف والفيفا ولوح الشرف وراعي الضأن في الخلا. ] ويمجد صفراً بلغ من العمر مبلغاً وصل سعر صرف الجنيه السوداني أمام الدولار. ] كم وتسعين يا عمك. ] أيها الناس. Advertisements ] الزعيم سيد البلد الوحيد والاوحد الذي أتى ببطولة افريقية جد جد. ] يجري إعداده للدورة الثانية وفق برنامج تأهيلي محدد. ] وبالشايفنو ده. ] باقي الفرق الا تجيب تاتشرات لمدافعنها في مبارياتهم ضد المريخ. ] فعلى الرغم من فقدان العقرب والغربال والنعسان. ] الا ان هجوم المريخ نار الله الموقدة. ] ومن خلال الفترة القصيرة للاعداد ثبت ان تسجيلات المريخ السنة دي رهيييبة. ] فقط نتمنى توفر الجو الصحي لتلك المواهب كي تتفتح. ] فالحرب على المجلس حق لاصحابها. ] ولكن يجب أن تصل تلك الحرب للملعب. ] فإدارة المعارك الإدارية الناجحة لا تلجأ للملعب كسلاح كيماوي محظور يؤدي للدمار الشامل. ] خلوا لينا مواهبنا بعيدة عن مدى اطلاق النار. ] المهم. ] لسيف تيري قصة. ] قبل أن نرويها يجب أن نقوم بواجبنا التربوي والتصحيحي تجاه أولادنا. ] ويجب كمان أن نفهم القصة كويس. ] وأن نقرأ ما بين السطور جيداً وبتأنٍ. ] ونبطل شتل. ] أيها الناس. ] إن تنصروا الله ينصركم. ] أها. ] نجي لي شمارات والي الخرتوم. ] خربانة من كبارها يا والينا. ] أمس شفت لي صورة كده بس أسد القرشي والدنيا حزينة. سلك كهربا ننساك كيف والكلب ضحك لمن اتفنقل وقال: كلكم بقيتوا تشبهوا أسد القرشي. وإلى لقاء. سلك

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