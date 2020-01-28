الأصم ينطق أخيراً!!.. بقلم محمد عبد الماجد

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

(1)

] بعد خطابه الشهير الذي تلاه في حفل توقيع الاتفاقية بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير، والذي كاد أن يستمر لليوم التالي، دخل الدكتور محمد ناجي الأصم في حالة من الصمت وابتعد عن الساحة، وبقي وجوده محصوراً في بعض السفريات الخاصة التي قام بها للخارج ليشكّل (غياباً) عن كثير من الفعاليات التي شهدتها البلاد في الفترة الأخيرة.

] الأصم عاد للحديث عبر مؤتمر صحافي لتجمع المهنيين اتهم فيه تجمع المهنيين السودانيين الحكومة بخرق الوثيقة الدستورية بتعيين وزراء دولة وتجاوز العدد المحدد في الوثيقة بعشرين وزيراً. وقال الناطق باسم تجمع المهنيين محمد ناجي الأصم في مؤتمر صحافي بدار التجمع يوم (الأحد)، إن التأخير في استكمال هياكل السلطة (الولاة والمجلس التشريعي يعد تقصيراً من الحكومة، خاصة أن الولايات لم يطلها التغيير ويسيطر عليها قادة النظام البائد. واتهم الأصم بعض الحكام العسكريين في الولايات بعدم التعاون في تحقيق أهداف الثورة، ودعا الحركات المسلحة لضرورة تفهم ضرورة تعيين الولاة.

] أعتقد أننا كنا في حاجة لتصريحات الأصم في مواضيع أهم من تلك التي اتهم فيها الحكومة بخرق (الوثيقة الدستورية) والتي سبق وأن اخترقت كثيراً في مواضيع مختلفة.

] الواضح أن القوانين التي جاءت بها الوثيقة الدستورية نفسها تجيز (الاختراق) الذي يتم عبر طرق وسبل معينة تجعله (شرعياً)– لذلك حديث الأصم عن اختراق الوثيقة الدستورية بتعيين وزاء دولة وتجاوز العدد المحدد في الوثيقة بعشرين وزيراً لا قيمة له.

] خاصة أننا كنا ننتظر الأصم في مواقف أقوى.

] كان يمكن أن يقبل تصريح الأصم لو جاء على لسان كلتة قوى إعلان الحرية والتغيير كلها وليس تجمع المهنيين السودانيين وحده.

(2)

] الدكتور محمد ناجي الأصم القيادي البارز في قوى إعلان الحرية والتغيير وأحد نجوم الحراك الثوري، أكد بما لا يدع مجالاً للشك ازدواجية العقلية السياسية – وفشلها الذي أثبته الدكتور منصور خالد في (النخبة السودانية وإدمان الفشل) – وليس هناك تأكيداً لذلك أدلَّ من أن محمد ناجي الأصم في مؤتمره الصحافي دعا الحركات المسلحة لضرورة تفهم ضرورة تعيين الولاة..في الوقت الذي أغفل فيه هو تفهم ضرورة تعيين وزراء الدولة.

] الشيء الذي جعل الأصم يطلب من الحركات المسلحة تفهم تعيين الولاة، يجب أن يجعله يتفهم تعيين وزراء الدولة، إلّا اذا كان محمد ناجي يريد أن يكون (ألفة) يحرم لغيره ما يحلله لنفسه.

] هذه العقلية تكشف الطريقة التي نفكر بها، وأن كل كتلة او تجمع او فرد، يفكر فقط في المصلحة التي تليه.

(3)

] الدور الأكبر الذي ننتظره من قوى إعلان الحرية ومن تجمع المهنيين السودانيين تحديداً باعتباره عصب (الحرية والتغيير)، هو المشاركة في الحلول التي تفضي الى حل الأزمات الاقتصادية. المعضلة الحقيقية التي تهدد الحكومة الانتقالية هي الأوضاع الاقتصادية، ومن ثم فإن كل شيء بعد ذلك مقدور عليه.

] لا تتركوا مراقبة المخابز وارتفاع الدولار وتهريب الذهب للجان المقاومة وحدها! هذا أمر يجب أن يكون لقوى إعلان الحرية والتغيير دور كبير فيه باعتبارهم الحاضنة الأساسية للحكومة الانتقالية.

] توسيع الماعون الرقابي على (الأسواق) و(الأسعار) – أمر على الجميع يجب أن يشاركوا فيه مثلما كان يحدث من مشاركة في مواكب الشوارع واعتصامات الميادين.

(4)

] بِغِم /

] أزاح رئيس حزب الأمة القومي الصادق المهدي الأسباب الكاملة لتنحيه عن رئاسة حزب الأمة والعمل التنفيذي، وأشار الى إنه قرّر بصورة قاطعة الاتجاه نحو الأعمال الفكرية ولكتابة السيرة النبوية وتفسير القرءان الكريم، فضلاً عن مهامه الأممية والإفريقية والإسلامية، ولا سيما وأنّه رئيس منتدى الوسطية العالمي. وأكّد المهدي أنّ تلك المهام تتعارض مع أيّ عمل تنفيذي أو حزبي. وأشار إلى أنّ تلك المهام تتعارض مع مشروعه العالمي ولذا قرّر التنحي من الحزب وفتح الفرصة لقيادة جديدة فيه.

] الصادق المهدي كلما احتفل بعيد ميلاده في ديسمبر، أعلن عن تنحيه من رئاسة الحزب في يناير.