تفاصيل جديدة في قضية المعزول…..

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

رفض الرئيس المعزول عمر البشير الحديث إلى لجنة تحقيق بلاغ انقلاب الإنقاذ اليوم (الثلاثاء ). وقال مصدر لـ(الراكوبة) إن الرئيس المعزول حضر إلى مقر اللجنة بنيابة الخرطوم شمال عند الثانية عشر إلا ربعاً، وخضع للتحقيق لنحو (40) دقيقة لكنه كرر رفضه للمرة الثانية عن الإدلاء بأي معلومات معللاً موقفه الرافض للتحقيق بعدم صدور قرار طعن قدمته هيئة دفاعه ضد النائب العام، والذي يمثل الخصم والحكم في آن واحد لأنه الشاكي في بلاغ الانقلاب برفقة الراحل علي محمود حسنين وآخرين. المادة السابقة (صف الرغيف) ونظرية (التحدّي والاستجابة)!!.. بقلم اشرف خليل المقالة القادمة الأصم ينطق أخيراً!!.. بقلم محمد عبد الماجد

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