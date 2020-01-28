صبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والمدافع بالخرطوم….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة التهريب بهيئة الجمارك، من وضع يدها على عدد 54 بندقية كلاشنكوف وعدد 2300 طلقة كلاشنكوف، بجانب عدد واحد مدفع قرنوف بمحلية شرق النيل بولاية الخرطوم.

وقال مدير الادارة العامة لمكافحة التهريب اللواء شرطة صلاح حسين الحمري، في تصريح للمكتب الصحفي للشرطة اليوم (الثلاثاء) إن إدارته توفرت لديها معلومات عن عربة بوكس دبل كاب تهرب أسلحة وذخائر فتم التخطيط لانفاذ العملية بدقة شديدة وتمت مداهمة المركبة والقبض علي عدد 3 متهمين وبحوزتهم عدد 1مدفع قرنوف وعدد54 بندقية كلاشنكوف وعدد2300 طلقة كلاشنكوف وجهاز ثريا، واتضح من خلال التحريات أن الأسلحة قادمة من الولاية الشمالية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. المادة السابقة الساخرون يتكلمون.. بقلم حسين خوجلي المقالة القادمة (صف الرغيف) ونظرية (التحدّي والاستجابة)!!.. بقلم اشرف خليل

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