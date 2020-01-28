مكافحة التهريب تضبط اسلحة وذخائر مهربة بالخرطوم

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الثلاثاء 28 يناير 2020
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الخرطوم - محمد أمين
ضبطت مكافحة التهريب بالخرطوم اليوم (الثلاثاء) كمية من الأسلحة والذخائر المهربة، بعدد 54 بندقية كلاشنكوف و2300 طلقة كلاشنكوف، ومدفع قرنوف وواحد جهاز ثريا كانت على متن عربة بوكس.
وأكد مدير الادارة العامة لمكافحة التهريب، اللواء شرطة صلاح الحمري، جاهزية قوات مكافحة التهريب في ردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن وطمأنينة المواطنين.
واوضح أن الضبطية تمت بعد توفر معلومات لفرع المكافحة شرق النيل وبعد التخطيط والمتابعة تم ضبط الاسلحة مع عدد اثنين من المتهمين كانا يستعدان للاشتباك مع القوة.
وقال أن احترافية رجال المكافحة والتدريب الجيد والخبرة الطويلة نجحت في احباط الهجوم دون أي خسائر وتم إتخاذ الاجراءات القانونية في مواجهتهم توطئة لتقديمهم للمحكمة.عن
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