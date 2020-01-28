الخارجية توضح ملابسات السودانيين العاملين بالشركة الامارتية للامن الخاص

الثلاثاء 28 يناير 2020

قالت وزارة الخارجية انها تتابع مع مختلف الجهات المختصة بالدولة إستخدام أحدى الشركات الخاصة بدولة الأمارات العربية المتحدة لبعض المواطنيين السودانيين للعمل فى وظائف (حراس أمن) دون الإلتزام لاحقاً.



واوضحت في بيان اليوم (الثلاثاء) ورد فى إفادات أسر أولئك المواطنين، بعقود العمل من حيث طبيعة العمل وموقعه مما أدى فى النهاية لأن ينقل بعضهم بواسطة الشركة للعمل فى بعض مناطق حقول النفط فى ليبيا.

وأكدت حرص مؤسسات الدولة ذات الصلة على العمل من أجل التأكد من سلامة المواطنين السودانيين العاملين بالشركة وبذل الجهود المكثفة لطمأنة ذوى المواطنين المعنيين.

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وأضاف البيان أن الخارجية تسعى لإستعادة حقوق المواطنين المتأثرين وعودتهم لأرضهم وذويهم، متى ما أرتضوا ذلك.

واشار البيان إلى ان الخارجية على إتصال مستمر بالسفارة السودانية بابوظبي، ومع سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة بالخرطوم، والتي أكدت إستعدادها للعمل سوياً مع السودان للتقصى حول الجوانب المختلفة التى وردت بشأن هذه المسألة.

ويتفق كل من السودان ودولة الإمارات العربية الشقيقة على أن الأمر لن يؤثر بأي حال من الأحوال على العلاقات المتميزة والتعاون القائم بين البلدين الشقيقين.