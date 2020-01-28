الأمم المتحدة تؤكد التزامها بالتعاون مع مؤسسات الحكم في السودان

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الثلاثاء 28 يناير 2020
أكد المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، افخيم شنايدر، التزام منظومة الأمم المتحدة بالتعاون مع مجلس السيادة السوداني، والحكومة الانتقالية، وكل الأطراف، لإنجاح العملية الطموحة للتحول الاقتصادي والسياسي، التي تعمل الحكومة على تحقيقها خلال الفترة الانتقالية.
وبحثت عضو مجلس السيادة الانتقالي عائشة موسى، مع المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي، اليوم، بالقصر الجمهوري، آفاق وتعزيز التعاون بين الجانبين في عدد من المجالات.
وقال شنايدر، في تصريح صحفي، إن اللقاء استعرض التحديات التي تواجهها الحكومة الانتقالية، وفي مقدمتها إزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب لتلافي آثاره السلبية على جهودها لعملية الإصلاحات الاقتصادية والتنموية، ودمج نظام السودان المالي في النظام العالمي، وتأثيره على الاستثمارات الأجنبية.
وأضاف أن اللقاء تطرق إلى مشروع نظافة وإصحاح البيئة بولاية الخرطوم، وكيفية تعاون برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ذلك، مؤكدا دعم البرنامج للدور المحوري للمرأة السودانية في عملية التنمية الاقتصادية.
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