مغنٍ سوداني يتحدى : ساكتسح انتخابات الرئاسة

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
تحدى المغني والممثل، حامد محمد علي حامد، الشهير بـ(حامد كسلا)، منافسيه “من الآن”، باكتساحه لهم في انتخابات الرئاسة، المُقررة عقب انتهاء الفترة الانتقالية.
وقال حامد (41 سنة)، لـ(مصادر)، إن دوافع إعلان ترشحه؛ تتمثل في مساعدة الفقراء والشباب “العطالة”، ومنح المظلومين حقوقهم من كل الحكومات السابقة، وأشار إلى أن “الشعب لم ينال حقه في العيش الكريم”، وأضاف:”شخصي الضعيف على استعداد لخدمة الشعب”.
وأكد “كسلا”، إعداده لبرنامج طموح بمعاونة عدد من الخبراء الاقتصاديين؛ يمنح بموجبه أي شخص “رخصة تجارية” بسعر زهيد، للاستفادة من الأموال في المشاريع الإنتاجية، على أن يرجع عائدها لكل أفراد المجتمع، منوهاً إلى تأييد حوالي (5) آلاف من مواطني شرق السودان لخطوته حتى الآن، داعياً قطاعات واسعة من الشعب لدعمه من أجل خدمة الوطن.
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