تفعيل الجمعيات التعاونية لتوفير السلع الاستهلاكية

الخليج 365 :

اكد الدكتور عماد الدين حسن محمد إبراهيم مسجل الجمعية التعاونية بولاية الخرطوم على دورالتعاون في توفير السلع لتخفيف أعباء المعيشة عن المواطنين وكشف بحسب ( سونا) عن الجهود المبذولة لتنشيط الجمعيات التعاونية القائمة وتسجيل آخر.

وأشار إلى المشاكل التي تواجه عمل الجمعيات التعاونية والتي تتمثل في قلة الكادر البشري بالإدارة وانعدام وسائل الحركة للجمعيات السبع.

واكد على تأدية دورها على الوجه الأكمل، داعيا إلى اجراء التعديلات في قانون التعاون بأعفاء الجمعيات التعاونية من الرسوم المحلية ورسوم الجمارك ورسوم تسجيلات الأراضي الخاصة المزروعة كافة وتخصيص نسبة من إنتاج المصانع للسلع الاستهلاكية على أن يتم البيع مباشرة وبسعر التكلفة من المصنع لمندوبي الجمعيات التعاونية مع إبراز شهادة مزاولة نشاط الجمعية من المسجل سارية المفعول.

وتناول الدور الذي يقوم به التعاون في المناطق السكنية والمصالح الحكومية وأبان أن إدارة مسجل الجمعيات التعاونية تعكف الآن على تنشيط الجمعيات التعاونية القائمة اصلاً وتسجيل عدد الجمعيات التعاونية الجديدة.