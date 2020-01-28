وزير الثروة الحيوانية الى القاهرة بشأن بدء صادر الإبل إلى مصر

الخليج 365 :

يغادر وزير الثروة الحيوانية والسمكية علم الدين عبد الله أبشر، على رأس وفد رفيع من المختصين إلى القاهره منتصف الشهر المقبل، بدعوة رسمية من السلطات المصرية.

وكشفت مصادر موثوقة لـ(باج نيوز) اليوم “الاثنين”، أن أجندة الزيارة تتعلق بالتنسيق لبدء صادر الإبل إلى مصر خلال الفترة المقبلة، بجانب استمرار صادر اللحوم، إضافة لكيفية التنسيق لمكافحة الأمراض العابرة للحدود، والتعاون في مجال الأسماك والمصائد البحرية.

وتشهد الحدود السودانية المصرية منذ سنوات، اتساعاً لعمليات تهريب الإبل ما أفقد البلاد عائدات تقدر بمليارات الدولارات لخزينة الدولة.

ويعاني السودان من عدم تفعيل الاتفاقيات المبرمة بين البلدين في مجال صادر الثروة الحيوانية بما يؤدى إلى نشاط عمليات التهريب.