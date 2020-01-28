ترامب يطلب من الدول العربية اتخاذ “خطوات تطبيعية” مع إسرائيل!

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، جميع سفراء الدول العربية للحضور إلى البيت الأبيض، لمناقشة” صفقة القرن” معه.

وينتظر الرئيس الأمريكي استجابة سفراء الدول العربية لحضور هذه الصفقة.

وحسبما جاء عن هيئة البث الإسرائيلي فإن ترامب يهدف إلى دراسة التطورات الإقليمية وإمكانية اتخاذ خطوات تطبيعية مع إسرائيل، تمهيدا لاحتمال إطلاق” خطة السلام” وحشد دعم عربي لها.

من جهتها، دعت الرئاسة الفلسطينية جميع السفراء العرب والمسلمين إلى مقاطعة مراسم إعلان”صفقة القرن” الأمريكية للسلام مع إسرائيل.

وأكدت أن” هذه الخطة هي للتفاوض بين نتنياهو وزعيم حزب” أزرق- أبيض” بيني غاتس، وليس لإحلال السلام بين إسرائيل وفلسطين”. RT المادة السابقة أنصار الهلال يشعلون مواقع التّواصُل قبل (لقاء الموسم) المقالة القادمة وزير الثروة الحيوانية الى القاهرة بشأن بدء صادر الإبل إلى مصر

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