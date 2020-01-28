أنصار الهلال يشعلون مواقع التّواصُل قبل (لقاء الموسم)

شهاب محمد - الخرطوم - السوداو اليوم :

يُدشِّن فريق كرة القدم بنادي الهلال من ملعبه الجوهرة الزرقاء مساء اليوم، تحضيراته الجادة استعداداً لمُواجهة الأهلي المصري السبت المقبل لحساب الجولة السادسة والأخيرة من مرحلة المجموعات بدوري أبطال أفريقيا والتي يدخلها الأزرق بفُرصة الفوز فقط للتّأهُّل الى ربع النهائي.

وكان الهلال عاد من زيمبابوي فجر أمس الاثنين بعد رحلة شاقة ومتعبة بدأت من معقل بلاتينيوم إلى العاصمة هراري، ومنها مرت رحلة الخطوط الإثيوبية بالعاصمة الزامبية لوساكا، ومنها إلى أديس أبابا قبل الوصول فجراً الى الخرطوم، الأمر الذي دفع الطاقم الفني بقيادة الفاتح النقر لمنح لاعبيه راحة لـ(24) ساعة لتجاوُز إرهاق السفر، على أن يبدأ الفريق التحضير لموقعة الأهلي اعتباراً من اليوم. وينتظر أن يركز الطاقم الفني على وضع التكتيك الذي سيخوض به الأزرق لقاء السبت الذي يحتاج لتركيزٍ عالٍ في ظل حاجة الفريق للفوز الذي يجعله مُطالباً بالوصول الى مرمى المُنافس مع المُحافظة على شباك جمال سالم.

وسيبدأ النقر رحلة البحث عن التوليفة الأساسية في ظل استعادة الفريق المُرتقبة لمجهودات أبو عاقلة عبد الله ونصر الدين الشغيل مع الغياب المُنتظر لدراج.. وسيقوم الطاقم الفني بعد دخول الفريق لمُعسكرٍ مُغلقٍ، بعرض أشرطة لمباريات الأهلي الأخيرة لتسليط الضوء على نقاط القوة والضعف في الفريق المُنافس وشرح الأسلوب الأمثل لمُواجهته.

عَلَى صَعيدٍ مُتّصلٍ، أشعل أنصار الهلال مواقع التّواصُل الاجتماعي، حيث انطلقت عبر الأسافير حملة تعبئة جماهيرة ضخمة تمهيداً للقاء السبت الذي أطلق عليه عُشّاق ومحبو الأزرق (لقاء الموسم) تعبيراً عن أهميته، ويخطط الجمهور للعب دَورٍ مُهمٍ ومُؤثِّر في المُواجهة المُنتظرة لترجيح كَفّة فريقه على الأهلي المصري وقيادة الهلال لربع نهائي أبطال أفريقيا.