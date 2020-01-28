الفرنسي هوبير فيلود مدرباً للمنتخب السوداني

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الخليج 365 :
تأكّيدًا لانفراد”باج نيوز”، أعلن اتحاد كرة القدم السوداني اليوم”الثلاثاء” عن تسمية المدرب الفرنسي فيلود مديرًا فنيًا للمنتخب للمرحلة المقبلة.
وقال رئيس لجنة المنتخبات حسن برقو في تصريحاتٍ إعلامية اليوم إنّ اتحاد الكرة أمنّ على التعاقد مع فيلود لمدرب عام قابلة للتجديد.
والفرنسي فيلود، سبق وأنّ درّب عددًا من الأندية الجزائرية والتونسية، وبات خيارًا مطروحًا في اتحاد الكرة للتعاقد معه.
وكان فيلود قد ترك منصبه في نادي شبيبة القبائل الجزائري مؤخرًا بعد تراجع النتائج في البطولة الإفريقية.
وينتظر أنّ يصل المدرب الفرنسي فيلود السبت المقبل من أجل إكمال الاتفاق بصورة نهائية مع اتحاد كرة القدم.
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