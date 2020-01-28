الهلال يوضّح موقف الشغيل وأبو عاقلة من مباراة الأهلي المصري

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

تمثّل عودتهما إضافة حقيقية لفريق الهلال قبل اللقاء الحاسم أمام الأهلي المصري عشية السبت نسبة للقيمة الفنية الكبيرة للشغيل وابوعاقلة عبد الله.

قال نادي الهلال أنّ الفريق سيستعيد كلٍ من نصر الدين الشغيل وأبو عاقلة عبد الله في مباراة المرتقبة بدوري أبطال إفريقيا السبت المقبل، مشيرًا إلى أنّهما سيكونان ضمن خيارات الجهاز الفني.

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ولم يشارك الشغيل وأبو عاقلة في مباراة الفريق أمام بلاتينيوم الزيمبابوي بسبب الإيقاف.

وقال مدير الكرة بنادي الهلال خالد الزومة في تصريحاتٍ صحفية إنّ الهلال سيستعيد جهود الثنائي نصر الدين الشغيل وأبوعاقلة عبد الله بعد إيقافهما في المباراة الأخيرة أمام بلاتينيوم الزيمبابوي.

والهلال في مباراته المرتقبة أمام الأهلي المصري يحتاج إلى الفوز من أجل ضمان تأهله إلى المرحلة المقبلة، ويجمع الفريق في رصيده”9″ نقاط ويتربّع في المركز الثالث.