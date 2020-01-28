فنانة سودانية شهيرة تخلع الحجاب

الخليج 365 : فاجأت الفنانة إيلاف عبدالعزيز معجبيها بخلعها الحجاب، حيث انتشرت صوراً لها وهي تظهر فيها لأول مرة بدون حجاب. الصور تم نشرها على حساب إحدى خبيرات التجميل عبر الانستغرام، وإنهالت الردود من متابعيها متسائلين عن إذا كانت قد خلعت الحجاب بشكل نهائي أم لا. ويعرف بأن الفنانة إيلاف لم تظهر من قبل من غير حجاب وعلقت أحدى المتابعات: (ياريت ما تفك الحجاب هي بيهو حلوة والله).

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