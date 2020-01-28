تفاصيل توزيع دقيق الخبز المدعوم بين (المالية) و (المطاحن)

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

تحصل (الموقع) على اتفاق توزيع دقيق الخبز المدعوم بين وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي والمطاحن.

وكشف الاتفاق عن توزيع ١٠٠ الف جوال يوميا وفقاً لحصص موزعة على الخمسة مطاحن المعتمدة.

ونالت شركة “سين للغلال” أعلى حصة توزيع تقدر بـ ٤٦ الف جوال على أن توزع ٢٠ ألف جوال بولاية الخرطوم و٢٦ ألف جوال بالولايات على أن يكون نصيب شركة سيقا ٢٤ ألف جوال توزع مناصفة بين الخرطوم والولايات.

وبحسب الاتفاق فإن نصيب شركة ويتا ١٦ ألف جوال ١٠ ألف منها للخرطوم و٦ ألف للولايات فيما حصلت شركة الحمامة على ٨ الف جوال ٥ الف جوال للولايات و٣ الف للخرطوم.

ونالت شركة روتانا على ٦ ألف جوال ٢ ألف منها لولاية الخرطوم و٤ ألف للولايات.

ووصلت جملة الكمية الموزعة بولاية الخرطوم ٤٧ ألف جوال و٥٣ ألف جوال في الولايات.

والزم الاتفاق وزارة المالية بتوفير القمح عبر المخزون الاستراتيجي أو الشراء المباشر من المطاحن بالسعر الذي يتم الاتفاق عليه.

ويسرى هذا الاتفاق لفترة شهرين تنتهي في ٢٥ مارس ٢٠٢٠