مليارات الربربة.. بقلم حيدر المكاشفي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

حتى لا يشكل عليكم معنى كلمة ربربة الواردة في العنوان، يلزمني بدءاً توضيح ما نعنيه بها، فالربربة المقصودة هنا تعود لكلمة شهيرة كان قد القاها القيادي بالنظام البائد الفاتح عزالدين، اذ قال، لا فض فوهه، وهو يقدم خطته المعطوبة والمعيبة أمام البرلمان المحلول، لحل كشكول الأزمات التي اطبقت خناقها على البلاد، قال (موضوع النقود ده نحن حنرجعه لبنك السودان ووزارة المالية.. وتاني ما في زول بتحكم فيه..حنطبع ونعلي السقف..طباعة لمية سنة، مكنا حيدور: رب رب رب وما بقيف)، وهذا كلام (ربربة) صادر من شخص ربراب بحسب وصف السودانيين لمن يثرثر ويقول (كلام ساكت) ويطلق القول على عواهنه ولا يتحسب لعواقبه، وبالفعل كان النظام المدحور قد انخرط في الربربة وطبع مليارات ممليرة من العملة السودانية، وما يعزز طباعة النظام البائد لكميات مهولة من العملة السودانية، ما كشفه موقع (تاسيتي نيوز) من تفاصيل مثيرة بشأن اختلاف توقيع محافظ البنك المركزي السابق الراحل حازم عبد القادر في الأوراق النقدية فئة الـ (50) جنيهاً. وقال شقيق المحافظ الأسبق د. كمال عبد القادر للموقع أنه نصح شقيقه بكتابة إسمه ليحفظ حقه التاريخي على غرار محافظي بنك السودان التاريخيين. واختلفت توقيعات محافظ البنك المركزي الأسبق على الورقة النقدية فئة الـ (50) جنيهاً الخضراء والحمراء، حيث تحمل الأولى الصادرة في مارس2017م توقيعه، بينما يبرز إسمه مكتوباً في الثانية، وكانت قد سرت في وقت سابق شائعة حول أن اختلاف التوقيعات بين الورقتين يعود لرفض حازم التوقيع، وهو ما قاد لإشتباه حول وفاته بتركيا، وأكد كمال أن حازم رفض فكرة الطباعة الزائدة خصوصاً في ظل تبنيه سياسة انكماشية واضاف: حازم وجنقول أصرا على إدارة أزمة السيولة بمهنية وتشددا في رفض الطباعة خوفاً من التضخم وأنها تقود إلى تدهور الجنيه، فضلاً عن اختلاف حازم مع النظام البائد في معركة القطط السمان التي قام خلالها بإيقاف شركة سوار المملوكة لأحد أشقاء المخلوع، وكشف كمال عن تلويح حازم بالإستقالة، منوهاً إلى عزم شقيقه الإستقالة عقب عودته من تركيا ولكن كان الموت أسبق..

الشاهد في موضوع طباعة كميات مهولة من النقد السوداني وأنها ما تزال في حوزة فلول النظام البائد وفي خزائنهم الخاصة، وبدأوا مؤخراً في اخراجها واغراق سوق العملات بها ونشطوا في شراء الدولار تحديداً بأية مبالغ لرفع أسعاره في اطار ألاعيبهم القذرة لخنق الحكومة الانتقالية واسقاطها، الشاهد انني كنت يوم الجمعة الماضية قد شهدت بنفسي في منطقة وسط الخرطوم هذا النشاط المحموم لشراء الدولار، اذ رصدت عدداً من السيارات محشوة ضهرياتها بكميات ضخمة من العملة السودانية تتوافد تباعاً على المنطقة، وآخرين على ظهور المواتر وعلى ظهورهم شنط مليئة بالعملات السودانية، وفي لحظات كوشوا على كل المعروض من الدولار وغادروا بسلام، وهذا ما أكد لى اتهام زعيم حزب الامة الصادق المهدي عناصر الثورة المضادة بشراء الدولار الامريكي من السوق الموازي في السودان بالنقود التي طبعت في عهد النظام لرفع اسعارها بغرض رفع سعر الصرف ومضاعفة الازمة الاقتصادية..والكلام ليكم يا المطيرين عينيكم يا حكومتنا ومجلسنا السيادى الانتقاليين..