مصرع لاعب كرة قدم سوداني صعقا بالكهرباء بالخرطوم…..

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

لقي لاعب فريق ود نوباوي الملقب ب”تنكر” مصرعه صعقا بالكهرباء بين شوطي مباراة استعدادية للفريق الذي ينشط في دوري الدرجة الاولى العاصمي ويخوض مباريات تأهيلية للممتاز بناديه بأم درمان عصر امس الاثنين.

وبحسب شهود عيان ان اللاعب واثناء الاستراحة بين الشوطين اتكأ على احد المكيفات بالنادي فاصابته صعقة كهربائية، وجرت محاولات لاسعافه بيد أنه توفى قبل الوصول للمستشفى، وعليه اتخذت الشرطة الإجراءات اللازمة ودونت بلاغا بالحادث بالوفاة في ظروف غامضة تحت المادة (51) إجراءات. المادة السابقة السفير الأمريكي في القاهرة: نأمل في التوصل إلى اتفاق عادل بشأن “سد النهضة” المقالة القادمة حتى لا تلتهمنا كلاب السكك.. بقلم هنادي الصديق

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