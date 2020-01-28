السفير الأمريكي في القاهرة: نأمل في التوصل إلى اتفاق عادل بشأن “سد النهضة”

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
علق السفير الأمريكي في القاهرة جوناثان كوهين، على المباحثات، التى ستجري في واشنطن بشأن سد النهضة، اليوم الثلاثاء، مشيرا إلى أن بلاده تأمل في أن يتم التوصل إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف.
وقال: “نأمل أن يتوصل الأطراف الثلاثة (مصر وإثيوبيا والسودان)، إلى اتفاقٍ مرضٍ وعادلٍ بينهم، في المباحثات القائمة بشأن سد النهضة، حسبما ذكرت صحيفة “الشروق” المصرية.
ولفتت الصحيفة، إلى أن تصريحات السفير الأمريكي جاءت خلال لقائه مع الفريق عبدالمنعم التراس، رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، الذي جرى في مصنع قادر التابع للهيئة.
وأوضح جوناثان كوهين، أن هناك فرصا واعدة للتعاون مع الشركات الأمريكية بما يحقق النفع المشترك لكلا الجانبين، مشيرا إلى أنهم سيبذلون أى جهود لدفع العلاقات بين الجانبين، مشيرة إلى أن زيارته للهيئة العربية للتصنيع، مهمة لتعزيز الشراكة بين الجانبين.
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