طالب جامعي يقتل صدتقه طعناً بسكين لهذا السبب…..

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

في فاجعة جديدة أقدم طالب في كلية شرق النيل الجامعية بالخرطوم بحري اليوم على قتل زميله طعناً بسكين، كما تسبب في إصابة آخرين إثر مشاجرة بينهم، وخفت الشرطة إلى موقع الحادث وألقت القبض على المتهم، ونقلت الجثة إلى مستشفى البراحة في الخرطوم بحري.

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