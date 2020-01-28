شركة عقارية تكشف هروب مستثمرين أجانب بأموال سودانيين

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أقر مدير شركة الظافر العقارية المهندس، قاسم عبدالله الظافر بوجود حزمة من التحديات تواجه التطوير العقاري في ظل أرتفاع الدولار وتذبذب سعر الصرف.

وقال الظافر فى مؤتمر صحفى اليوم “الثلاثاء” إن السودان من أكثر الدول غلاء في أسعار المباني السكنية بين دول العالم.

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وكشف عن هروب عدد كبير من المستثمرين الأجانب من السودان، فضلاً عن عدم الايفاء باراضي المغتربين ما أدى إلى فقدان الثقة من قبل السودانيين بالخراج، وقال (هناك شركات أجنبية دخلت السوق السوداني أخذت قروش الناس وهربت).

وأعلن الظافر عن تفاهمات مع عدد من الجهات الرسمية والبنوك لاسيما البنك العقاري لتوفير شقق للصحفيين تصل إلى ألف وحدة سكنية بأسعار تصل لأربع مليار تدفع على خمس سنوات.

وشكا من أنتشار السكن الأفقي ما تسبب في تمدد العاصمة حتى وصلت إلى الحدود المتاخمة للولايات مع افتقار الخدمات لجهة الثقافة الأسرية التى اسهمت فى ذلك.