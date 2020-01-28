السفير المصري بالخرطوم : حجم التبادل التجاري مع السودان وصل مليار...

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أعلن السفير المصري لدى الخرطوم حسام عيسى أن حجم التبادل التجاري بين السودان ومصر بلغ حوالي مليار دولار مناصفة بين البلدين حتى نهاية العام الماضي.

ودعا السفير فى تصريح لـ (باج نيوز) إلى استغلال الفرص المتاحة بين البلدين فى كافة المجالات خاصة الزراعية والحيوانية وفى مجالات التعدين والتصنيع والسلع خاصة الأدوية لرفع التبادل التجاري إلى مستويات أكبر مما هى عليه حالياً لمصلحة اقتصاد البلدين

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واكد على أهمية الاستفاده من العلاقات المتميزة بين السودان ومصر في كافة المجالات لاسيما الاقتصادية متعهدا بدعم مصر للسودان خلال المرحله المفصلية الحالية في مختلف المجالات وفقا للسياسات المصرية الداعمه لحكومة الفترة الانتقاليه.

من جانبه أكد الأمين الإعلامى لتجمع أصحاب العمل، محمد الأمين رغبة التجمع فى فتح مزيد من آفاق للتعاون التجاري والاقتصادي بين السودان ومصر مع نظرائهم هناك والاستفاده من الخبرات المصرية فى المجالات الاقتصادية والتجارية.

وكان السفير التقى اليوم “الثلاثاء” وفداً من تجمع أصحاب العمل السوداني تعرف فيه على الجوانب المتعلقة بالتجارة والاقتصاد والاحتياجات الإنسانية لمناطق النزاعات بعد إحلال السلام .