وزير: لن يكون للحركة الإسلامية وجود لـ(30) سنة مقبلة

التاريخ: 28-يناير-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة Advertisements أعلن وزير الشؤون الدينية والأوقاف نصرالدين مفرح، بحسب صحيفة (اخر لحظة) عن استبدال أئمة النظام السابق في وقت قريب بأئمة جُدد ينتهجون منهج الوسطية والاعتدال، وشدد الوزير على أن من لا يلتزم بذلك النهج لا مكان له في منابر الدولة، وكشف عن برنامج لتدريب الأئمة في جميع أقاليم يستهدف 1500 داعية، وقطع مفرح في حوار مع (اندبندنت عربية) بأنه لن يكون للحركة الإسلامية وجود لـ(30) سنة مقبلة، الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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