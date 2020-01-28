شاهد بالفيديو : رسالة مرعبة من أحد مشجعي الهلال إلى الأهلي المصري أشعلت مواقع التواصل المصرية (ويتوعد بالحرب العالمية الثالثة وإحضار المخلوع عمر البشير لمشاهدة الحدث)!

إنتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لأحد مشجعي الهلال العاصمي يتوعد فيه جماهير النادي الأهلي المصري التي ستحضر لمتابعة اللقاء الذي يجمع الفريقين ضمن الجولة الأخيرة من دوري أبطال أفريقيا وتشجيع النادي من داخل الجوهرة الزرقاء بالهزيمة بشتى السبل وهدد كل من يشجع الأهلي المصري بأن هزيمة الهلال تعني قيام الحرب العالمية الثالثة ودمار الكرة السودانية وأن يحمل كل مشجع (كفنه)

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وبحسب متابعات محرر أخبار الخليج 365 وجد الفيديو ضجة واسعة على مواقع التواصل المصرية حيث رد الشارع المصري بعض الردود السلبية وبعضاً منها إيجابية وكان رد بعض العقلاء: (أن هذا الشخص لا يمثل إلا نفسه ) ووصف البعض أيضا (أنه يجب محاسبته بالقانون).

الخرطوم : (أخبار الخليج 365)