كورونا يتفشى بالصين.. ارتفاع الوفيات وتعليق الدراسة

أرتفعت حصيلة الضحايا الذين حصدهم فيروس كورونا المستجدّ إلى 106 وفيات في الصين، حيث واصل الوباء تفشّيه مع تسجيل حوالي 1300 إصابة جديدة، وفق ما أعلنت السلطات، اليوم الثلاثاء. بحسب (العربية نت)

وقالت لجنة الصحة في هوبي، المقاطعة الواقعة في وسط البلاد والتي ظهر في عاصمتها ووهان للمرة الأولى “فيروس كورونا المستجدّ 2019″، إنّ الفيروس حصد أرواح 24 شخصاً جديداً لترتفع الحصيلة الإجمالية للوفيّات إلى 106، في حين انتقلت العدوى إلى 1291 شخصاً آخر، مما رفع إجمالي عدد الإصابات المؤكّدة في البلاد 4515 حالة.

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وأوصت الصين، التي تبذل جهوداً شاقة لاحتواء انتشار وباء فيروس كورونا، مواطنيها بإرجاء خطط سفرهم إلى الخارج.

وقالت الإدارة الوطنية للهجرة في بيان “نوصي المقيمين” في الصين القارية “بإرجاء موعد رحلاتهم التي لا ضرورة لها”، مذكرة بأن “خفض التنقلات عبر الحدود يساهم في السيطرة على الوباء”.

يأتي ذلك فيما أعلنت وزارة التعليم الصينية أنّها أرجأت إلى أجل غير مسمّى موعد استئناف الدروس في كل المدارس والمعاهد والجامعات ومؤسسات التعليم العالي في البلاد، وذلك في محاولة من الحكومة للحدّ من تفشّي فيروس كورونا المستجد.

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