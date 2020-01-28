المريخ يواجه القوز في ثالث التجارب التحضيرية للممتاز

سيواجه المريخ القوز في ثالث تجاربه التحضيرية بحسب صحيفة( اليوم التالى) وما يزال التدرج في المباريات متواصلا ولم يؤدِ الفريق تجربة قوية أمام أحد أندية الدوري الممتاز التي واجهت بعضها البعض مؤخراً فيما يؤدي الهلال في مباريات شرسة في دوري الأبطال ليكون أكثر الأندية جاهزية وما يزال المريخ يعتمد في إعداده على أندية الدرجات الصغرى.والغريب أن شباك الفريق تعرضت للاهتزاز في مباراة التحرير بهدفين.

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المريخ الذي اعتاد منازلة الأقوياء تسبب المجلس الضعيف في تراجعه بشدة وغير الكثير من معالمه ليفقد ميزة مهمة وهي الانسجام والتفاهم وقدرة نجومه على إحداث الفارق في المباريات الصعبة وباستثناء المباراة أمام الهلال لم يقدم المريخ مستوى جيداً وسقط في فخ الخسارة أمام الأمل ومن بعده هلال التبلدي وما يزال الفريق يعتمد بالكامل على إمكانات نجومه وموهبتهم وهو ما سيكون عليه الحال في النصف الثاني من الموسم.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )