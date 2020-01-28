“المركزي” يسمح باستيراد العربات والبكاسي

التاريخ: 28-يناير-2020
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سمح بنك السودان المركزي، للمصارف باستيراد العربات والبكاسي، وفق الضوابط السارية، اعتباراً من أمس “الإثنين”.
وبحسب منشور صادر عن الإدارة العامة للسياسات والبحوث والإحصاء بالبنك المركزي، وفق صحيفة (مصادر) تقرر تعديل الفقرة (3) من منشور إدارة السياسات الصادر بتاريخ 6/ يونيو/ 2014م، الخاص بضوابط استيراد العربات والبكاسي، لتقرأ: (يسمح للمصارف بتنفيذ إجراءات استيراد العربات والبكاسي عن طريق خطاب اعتماد إطلاع (sight) فقط ووفقاً لضوابط الاستيراد السارية).
ويسري المنشور الصادر وفقاً لسلطات محافظ البنك المركزي بموجب المادة (20) من لائحة تنظيم التعامل بالنقد لسنة 2013م في إطار تنظيم عمليات الاستيراد، يسري من تاريخ 27 يناير الحالي، ويعمم على فروع المصارف العاملة بالبلاد.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
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