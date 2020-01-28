أمر قبض في مواجهة نافع بسبب بلاغات تعذيب فى “بيوت الأشباح”

التاريخ: 28-يناير-2020 فى : أخبار 13 مشاهدة Advertisements أصدر وكيل نيابة الخرطوم شمال، مولانا عبد الرحيم الخير بحسب صحيفة (اليوم التالى) أوامر قبض في مواجهة نافع علي نافع وآخرين يتبعون لجهاز الأمن في بلاغ بيوت الأشباح والتعذيب والجرائم ضد الإنسانية تحت المواد 21/25/26/165/186 من القانون الجنائي لسنة 91 وتصل عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد. الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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