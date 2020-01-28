طالب بإحدى الكليات الخاصة يقتل زميله في بحري

التاريخ: 28-يناير-2020 فى : حوادث 5 مشاهدة في فاجعة جديدة أقدم طالب في كلية شرق النيل الجامعية بالخرطوم بحري اليوم على قتل زميله طعناً بسكين بحسب صحيفة (اليوم التالى) Advertisements كما تسبب في إصابة آخرين إثر مشاجرة بينهم، وخفت الشرطة إلى موقع الحادث وألقت القبض على المتهم، ونقلت الجثة إلى مستشفى البراحة في الخرطوم بحري. الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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