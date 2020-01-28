سفير المصري للخطيب تم القبض على مرسلى فيديوهات التهديد للأهلي

أجرى حسام عيسى سفير مصر لدى السودان اتصالا هاتفيا عصر اليوم الثلاثاء بمحمود الخطيب رئيس النادي الأهلي بحسب صحيفة (اليوم التالى )

طمأنه على الأوضاع الأمنية بالسودان مبينا أن القوات المسلحة تمكنت من إلقاء القبض على مثيري الشغب كما القت القبض على الذين ارسلوا فيديوهات تهديد للنادي الأهلي،

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مؤكدا أن الجميع حريص على العلاقة الطيبة التي تربط شعبي وادي النيل. وبحسب فضائية النادي الأهلي فإن السفير المصري ظل على تواصل دائم برئيس النادي الأهلي.

ويواجه الهلال النادي الاهلي السبت المقبل على ملعب الجوهرة بأمدرمان لحساب الجولة الخامسة من مجموعات الأبطال وستصل بعثة الأهلي بعد غد الخميس عند السادسة مساء.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)