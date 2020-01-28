اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

سفير المصري للخطيب تم القبض على مرسلى فيديوهات التهديد للأهلي

0 نشر
Waddah 0 تبليغ

Advertisements

التاريخ: 28-يناير-2020

10 مشاهدة

سفير المصري للخطيب تم القبض على مرسلى فيديوهات التهديد للأهلي

أجرى حسام عيسى سفير مصر لدى السودان اتصالا هاتفيا عصر اليوم الثلاثاء بمحمود الخطيب رئيس النادي الأهلي بحسب صحيفة (اليوم التالى )

طمأنه على الأوضاع الأمنية بالسودان مبينا أن القوات المسلحة تمكنت من إلقاء القبض على مثيري الشغب كما القت القبض على الذين ارسلوا فيديوهات تهديد للنادي الأهلي،

Advertisements

 

مؤكدا أن الجميع حريص على العلاقة الطيبة التي تربط شعبي وادي النيل. وبحسب فضائية النادي الأهلي فإن السفير المصري ظل على تواصل دائم برئيس النادي الأهلي.

ويواجه الهلال النادي الاهلي السبت المقبل على ملعب الجوهرة بأمدرمان لحساب الجولة الخامسة من مجموعات الأبطال وستصل بعثة الأهلي بعد غد الخميس عند السادسة مساء.

 

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سفير المصري للخطيب تم القبض على مرسلى فيديوهات التهديد للأهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا