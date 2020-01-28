التاريخ: 28-يناير-2020
14 مشاهدة
حمّل ناشرون جدد، مجلس الوزراء، مسؤولية تعطل أعمال مجلس الصحافة والمطبوعات، بسبب التباطؤ في تعيين الأمين العام للمجلس، خلفاً للدكتور عبد العظيم عوض.
وتعتزم عدد من الشركات والمؤسسات الإعلامية، إصدار صحف، إلا انها اصطدمت بعدم تعيين أمين عام جديد لمجلس الصحافة والمطبوعات، المؤكلة إليه مسؤولية المصادقة على الصحف.
ويشغر منصبا الرئيس والأمين العام بمجلس الصحافة والمطبوعات، في أعقاب وفاة الأستاذ فضل محمد نهاية العام الماضي، واستقالة عبد العظيم عوض في ديسمبر.
وقال أصحاب عدد من الشركات الإعلامية لصحيفةـ(مصادر)، إن إجراءات تسجيل الصحف الجديدة التي يعتزمون إصدارها في انتظار تعيين الأمين العام لمجلس الصحافة.
وطالب الناشرون الجدد، بتفويض مسؤول بالمجلس ليقوم بالمهام، إلى حين تعيين الرئيس والأمين العام لمجلس الصحافة والمطبوعات.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر ناشرون جدد : مجلس الوزراء عطّل إجراءات إصدارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.