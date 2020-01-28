ناشرون جدد : مجلس الوزراء عطّل إجراءات إصدارات

حمّل ناشرون جدد، مجلس الوزراء، مسؤولية تعطل أعمال مجلس الصحافة والمطبوعات، بسبب التباطؤ في تعيين الأمين العام للمجلس، خلفاً للدكتور عبد العظيم عوض.

وتعتزم عدد من الشركات والمؤسسات الإعلامية، إصدار صحف، إلا انها اصطدمت بعدم تعيين أمين عام جديد لمجلس الصحافة والمطبوعات، المؤكلة إليه مسؤولية المصادقة على الصحف.

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ويشغر منصبا الرئيس والأمين العام بمجلس الصحافة والمطبوعات، في أعقاب وفاة الأستاذ فضل محمد نهاية العام الماضي، واستقالة عبد العظيم عوض في ديسمبر.

وقال أصحاب عدد من الشركات الإعلامية لصحيفةـ(مصادر)، إن إجراءات تسجيل الصحف الجديدة التي يعتزمون إصدارها في انتظار تعيين الأمين العام لمجلس الصحافة.

وطالب الناشرون الجدد، بتفويض مسؤول بالمجلس ليقوم بالمهام، إلى حين تعيين الرئيس والأمين العام لمجلس الصحافة والمطبوعات.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)