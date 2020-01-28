البشير يمثل أمام النيابة بشأن انقلاب “الإنقاذ”

التاريخ: 28-يناير-2020
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مثل الرئيس المعزول عمر البشير، اليوم “الثلاثاء”، أمام نيابة الخرطوم شمال، للتحقيق معه، بشأن انقلاب “الإنقاذ” في العام 1989م، وسط إجراءات أمنية مشددة.
وقال محامي الدفاع، عن الرئيس السابق، محمد الحسن الأمين، في تصريحات محدودة، بحسب صحيفة (مصادر) إنهم نصحوا البشير بعدم الإدلاء بأي افادات للجنة التحقيق، بحجة أن النائب العام وآخرين تقدموا من قبل، بدعوى ضد انقلاب الثلاثين من يونيو.
وأوضح الأمين، أن تاج السر علي الحبر يشغل منصب النائب العام، وقام بتكوين ذات اللجنة عقب تعيينه، وهو ما يشير إلى وجود مصلحة للحبر، وأضاف:”انهم نصحوا أيضاً الفريق أول بكري حسن صالح، بعدم الإدلاء بأي معلومات حول الانقلاب”.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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