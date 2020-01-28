الفرنسي فيلود مدرباً لصقور الجديان

أعلن الاتحاد السوداني لكرة القدم، اليوم “الثلاثاء”، عن اختيار المدرب الفرنسي “هيبار فيلود”، مديرًا فنيًا للمنتخب خلال المرحلة المقبلة.

وقال رئيس لجنة المنتخبات، حسن برقو، في تصريحاتٍ صحافية، وفق صحيفة (مصادر) إنّ اتحاد الكرة أمنّ على التعاقد مع فيلود لمدة عام واحد قابل للتجديد، في وقت ينتظر أنّ يصل المدرب الفرنسي يوم السبت المقبل، من أجل إكمال الاتفاق بصورة نهائية مع اتحاد كرة القدم.

وسبق للفرنسي فيلود، تدريب عدد من الأندية الجزائرية والتونسية، إذ تمت اقالته من إدارة شبيبة القبائل الجزائري مؤخرًا، بعد تراجع النتائج في البطولة الإفريقية.

Advertisements

وقضى “فيلود” معظم مسيرته الاحترافية كلاعب مع نادي ستاد ريمس، حيث كان يلعب حارس مرمى، واشتهر باسم “القط” لخفته ورشاقته.

واقتصرت تجاربه التدريبية في فرنسا على فرق الدرجات السفلى، ولم يحقق معها إنجازات تذكر باستثناء فوزه ببطولة الدرجة الثالثة مع نادي كليرمون فوت في سنة 2002م.

وحقق فيلود، إنجازاً فريداً من نوعه مع “غربان” مازيمبي في سنة 2016م، بفوزه معهم بـ(4) ألقاب، وهي الدوري الكنغولي والسوبر المحلي، وكأس الكونفدرالية الإفريقية، والسوبر الإفريقي.