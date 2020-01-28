شكوى ضد “قوش وآخرين” بسبب مقتل “محمد طه”

التاريخ: 28-يناير-2020
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تقدم عدد من المبرئين، من قضية مقتل الصحافي محمد طه محمد أحمد، اليوم “الثلاثاء”، بشكوى للنائب العام، ضد مدير جهاز الأمن والمخابرات الأسبق صلاح عبد الله “قوش” وآخرين.
وقال أحد الشاكين لـ صحيفة(مصادر)، إنهم تعرضوا للتعذيب أثناء فترة اعتقالهم، من قبل شرطة المباحث المركزية وسلطات الأمن، وقضوا أكثر من عام بالحبس في سجن كوبر، مقيّدين بالإغلال، مما أثر على صحتهم، وإشانة سمعتهم.
ونفذت السلطات بسجن كوبر، في الثالث عشر من أبريل 2009م، حكم الإعدام بحق تسعة متهمين، بقتل ناشر ورئيس تحرير صحيفة “الوفاق” محمد طه محمد أحمد، بعد أقل من ثلاث سنوات من الحادثة، التي وقعت مساء الخامس من سبتمبر 2006م.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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