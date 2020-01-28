البرهان يؤكد دعم الحكومة لانشطة برنامج الأمم المتحدة الانمائي

الثلاثاء 28 يناير 2020

أشاد رئيس مجلس السيادة الإنتقالي، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، بالدور الذى يضطلع به برنامج الأمم المتحدة الانمائي فى البلاد.



وأكد خلال لقائه بالقصر الجمهوري اليوم (الثلاثاء)، المدير التنفيذي لبرنامج الامم المتحدة الانمائي، اخيم شنايدر، دعم حكومة السودان لنشاطات البرنامج فى المجالات التنموية والعون الإنساني والعمل على تعزيز الشراكة معه فى المستقبل.

ومن جانبه أكد شنايدر فى تصريح صحفي عقب اللقاء، اهتمام الأمين العام للأمم المتحدة ومنظماتها بقضية التنمية في السودان، واستعدادها لبناء شراكة مع حكومة السودان فى عدد من مجالات التنمية.

وأضاف أن المجتمع الدولى راغب فى تقديم المساعدة للحكومة الانتقالية من خلال رفع مستوى التعاون والدعم المقدم للسودان.

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واوضح أن زيارته الحالية تأتى على خلفية خمس عقود من الشراكة فى عمليات التنمية.

وأبان شنايدر أن البرنامج سيعمل خلال الفترة المقبلة لدعم مؤسسات الحكومة الانتقالية من خلال برامج رفع القدرات، وتقديم الدعم اللازم لعملية إصلاح الاقتصاد الريفي وزيادة حجم المساعدات الانسانية للنازحين الذين يعتمدون بصورة أساسية عليها فى مناطق الصراعات.

وقال إن البرنامج على استعداد لدعم وتحديث قطاعي الزراعة والطاقة، مشيرا إلى حاجة السودان للدخول الى جيل جديد فى مجال تكنولوجيا الكهرباء من الطاقة الشمسية التى تمثل اهمية خاصة فى عملية التحول الاقتصادي.

وأشاد المدير التنفيذى لبرنامج الامم المتحدة الانمائي بالتغيير الكبير الذى أحدثته ثورة ديسمبر فى السودان.

واضاف انه يمر بمرحلة فريدة من تاريخه بعد الثورة ويجب استثمارها والمحافظة عليها لأحداث التحول الاقتصادي والسياسي لصالح الشعب.