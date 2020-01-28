عاجل| تعيين مدير جديد لوكالة السودان للأنباء

أصدر رئيس الوزراء، عبدالله حمدوك، اليوم (الثلاثاء) قرارا، بناءً على توصية من وزير الاعلام والثقافة، باعفاء جاد الله نمر من ادارة وكالة السودان للانباء، وتعيين، محمد عبدالحميد عبدالرحمن.



ووجه وزارتي الثقافة والإعلام ( الهيئة العامة لوكالة السودان للأنباء) والعمل والتنمية الاجتماعية والجهات المعنية الأخرى إتخاذ إجراءات تنفيذ القرار.

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