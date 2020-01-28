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الثلاثاء 28 يناير 2020
قالت محاسن عثمان محمد الخير المشرف على الجناح السوداني بمعرض القاهرة الدولي للكتاب: إن العلاقات بين مصر والسودان تاريخية ومتجذرة.
وأضافت محاسن الخير، في تصريحات أن العديد من الطلاب السودانيين يدرسون في مصر بلدهم الثاني وتسعى مصر دائما إلى توفير بيئة آمنة لهم.
وفيما يتعلق بمشاركة السودان في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته ال51 .. قالت المسئولة السودانية : إن السودان دائما ما يحرص على المشاركة في هذه الفعاليات المهمة التي تقام على الأراضي المصرية..واصفة التنظيم هذا العام بأنه على أعلى مستوى وينقل صورة رائعة عن مصر وهناك العديد من المشاركات الدولية في المعرض.
وأوضحت أن الجناح السوداني هو ممثل لوزارة الثقافة والإعلام السودانية وجامعة افريقيا العالمية يشتمل على مجموعات متنوعة من الكتب من بينها كتب التاريخ والتراث وكتب الأطفال.. مضيفة أن هناك عددا كبيرا من دور النشر السودانية المشاركة في المعرض.
وفيما يتعلق بالعلاقات الثقافية بين البلدين الشقيقين .. أكدت محاسن الخير وجود تعاون وتبادل ثقافي كبير بين البلدين، وهو ما يتضح من خلال مشاركة السودان في الفعاليات الثقافية التي تقام في مصر ومنها معرض القاهرة الدولي للكتاب ومشاركة مصر في معرض الخرطوم الدولي.
كانت هذه تفاصيل خبر مسئولة: علاقات القاهرة والخرطوم تاريخية.. ومعرض الكتاب تعبير رائع عن مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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