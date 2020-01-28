المالية : تحديد سقف تحويل الرصيد بمائة جنيه بداية يونيو

التاريخ: 28-يناير-2020
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وجه إبراهيم البدوي وزير المالية بالاستمرار في تحويل الرصيد بحد أعلى مبلغ ألف جنيه فقط لاغير يومياً حتى نهاية (31) مايو 2020م ويتقلص إلى (100) جنيه يومياً اعتباراً من يونيو 2020م.
وأشار في قرار صادر أمس (الإثنين) تحصلت صحيفة اليوم التالي على نسخة منه إلى أن سقف الرصيد المسموح به لأي شريحة بحد أعلى مبلغ (10) آلاف جنيه يومياً وذلك اعتباراً من الأول من مارس 2020 م على أن تتم معالجة الأرصدة بالشرائح التي تتجاوز المبالغ المسموح بها (10) آلاف جنيه بحد أقصى في (30) يونيو 2020، وأكد أن القرار يتزامن مع ذلك
الاستمرار في تقديم الخدمات عبر الموبايل ووسائل الدفع الأخرى وذلك لضمان إيصال الخدمة لأكبر شريحة من المواطنين، وقال البدوي إن القرار في إطار تسريع المعاملات وتطوير نظم وقنوات الدفع الإلكتروني ويحقق العدالة والتنافس وضبط السيولة.
الخرطوم(أخبار الخليج 365)
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