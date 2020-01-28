النيابة تحقق مع الزبير أحمد الحسن في اتهامات تتصل بالفساد

حققت النيابة العامة أمس (الإثنين)، مع الزبير أحمد الحسن، الأمين العام للحركة الإسلامية، وزير المالية الأسبق، حول قضايا فساد وقعت أثناء تقلده منصب وزارة المالية، وأفادت مصادر موثوقة في النيابة لموقع (إرم نيوز)، بأن نيابة المال العام حققت مع الحسن بشأن تجاوزات وقضايا فساد تمت عبر لجنة تشكلت في عهد تقلده منصب وزير المالية.

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وذكرت أن الحسن وصل النيابة من سجن كوبر بضاحية الخرطوم بحري وسط حراسة مشددة، وأن السلطات أعادته إلى السجن بعد التحقيق معه. يرأس الحسن الحركة الإسلامية (الحاضنة السياسية لنظام عمر البشير)، حتى سقوط حكم البشير في ١١ إبريل الماضي.

ويعد الحسن من القيادات البارزة في نظام الرئيس المخلوع، وشغل عدة مواقع قيادية، بينها منصب وزير المالية في الفترة ٢٠٠٢ وحتى ٢٠٠٨، وشغل منصب وزير الطاقة والتعدين من ٢٠٠٨ وحتى ٢٠١٠، كما شغل نائباً لمحافظ بنك السودان المركزي، ومديراً لبنك أم درمان الوطني.

وبحسب صحيفة اليوم التالي يقبع الحسن في سجن كوبر ضمن قيادات نظام الإنقاذ بقيادة البشير، على ذمة قضايا فساد وجرائم لا تزال السلطات تحقق بشأنها.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)